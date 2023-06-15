Вашингтон, 15 июня, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Полученное Киевом вооружение НАТО только ухудшило ситуацию для украинских войск в рамках их контрнаступления, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, Вооружённые силы Украины не могут правильно использовать натовскую технику. Экс-разведчик отметил, что НАТО разрабатывало свои вооружения для системного использования.

При этом киевская армия не понимает, как правильно применять и ремонтировать западную технику. Риттер считает, что переданное вооружение не изменит ситуацию на поле боя.

Эксперт добавил, что с начала украинского контрнаступления российские военные легко уничтожают технику НАТО, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил факт потерь ВСУ западной военной техники. Он добавил, что при масштабном наступлении такие проблемы неизбежны.

Постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на польской территории создадут центр технического обслуживания натовских танков. По его словам, в стране будут ремонтировать немецкие танки Leopard, включая и те, что подверглись повреждению в ходе боев между Россией и Украиной.

15 июня военный эксперт Илья Крамник написал о том, что советские танки Т-64, Т-72 или Т-80, которыми пользуются ВСУ, более опасны для российских войск, чем танки Leopard. Он отметил, что украинские военные привыкли пользоваться боевой техникой советского образца и могут быстро чинить их практически из любого состояния.