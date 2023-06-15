Киев, 15 июня, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Совещание по вопросу снятия с занимаемого поста мэра Киева Виталия Кличко провели в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 15 июня сообщает украинское издание «Страна. ua».

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Вопрос о снятии Кличко с должности мэра Киева возник на фоне инцидента с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем, возле которого погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие.

Отмечается, что украинский лидер пообещал представить 16 июня проекты решений по лицам, ответственным за обеспечение надлежащего уровня защиты людей. Совещание по поводу снятия Кличко в офисе президента Украины связано именно с этим вопросом.

Указывается, что это уже не первое совещание на эту тему. Кличко не первый раз угрожают уволить с поста мэра Киева. На пост главы Киева рассматривается несколько кандидатур, в том числе экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского «Большая стройка» Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Уточняется, что отставка Кличко может пойти ему в плюс как политику, так как он автоматически становится одним из лидеров оппозиции. Это невыгодно офису президента Украины, у которого есть задача нивелировать все политические перспективы Кличко на общенациональном уровне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Кличко совместно подать прошение об отставке после недавнего инцидента с закрытыми бомбоубежищами.

Жители Киева накричали на мэра украинской столицы Виталия Кличко и пожаловались на него в ходе пресс-конференции. Проблема с постоянно закрытыми бомбоубежищами в столице, по словам киевлян, сохраняется на протяжении долгого времени.

В свою очередь, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве. Он уточнил, что всего было проверено 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию.