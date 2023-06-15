Донецк, 15 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в живой силе и военной техники при нескольких неудачных попытках перейти в наступление в районе Макаровки, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«За последние сутки несколько попыток [наступления ВСУ] было совершено в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понёс существенные потери», — сказал Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, на текущий момент одним наиболее напряжённых участков боевых действий является граница Запорожской области с Донецкой Народной Республикой. Вооружённые силы Украины предпринимают регулярные попытки совершить регулярные наступательные действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что украинская армия ещё не начинала основную часть контрнаступления, а на данный момент лишь «тестирует свои возможности». По его словам, вооружённый конфликт может завершиться уже в этом году.

Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в свою очередь сообщил, что западные союзники обучили около 60 тысяч украинских военнослужащих для наступления ВСУ.