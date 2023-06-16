Москва, 16 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Москвы и распределительная электросетевая компания «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках XXVI Петербургского международного форума и касается мониторинга технологического присоединения к электрическим сетям строящихся индустриальных парков и площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Правительство Москвы и распределительная электросетевая компания «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве

«Сегодня в состав особой экономической зоны «Технополис Москва» входят шесть площадок общей площадью 260 гектаров. Там размещено более 200 инновационных компаний, около 90 из них — резиденты ОЭЗ», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Для этих предприятий предусмотрены налоговые льготы и меры поддержки, в том числе и относительно техприсоединения к инженерным сетям. «В частности, компании могут получить на это субсидию до 100 миллионов рублей в год, причем сумма может покрыть до половины затрат», — добавил он.

Также в рамках соглашения Москва и «Россети» будут предпринимать совместные меры реагирования для соблюдения сроков и процедур технологического присоединения к электрическим сетям. «Успешная и своевременная реализация масштабных проектов по подключению к электрическим сетям индустриальных парков и площадок особых экономических зон относится к числу важных задач, решаемых нашей компанией. Сегодня ведутся работы по строительству электросетевой инфраструктуры для площадок особой экономической зоны «Технополис Москва», — заявил генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин.