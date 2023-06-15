Вашингтон, 15 июня, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Американский медиахолдинг Universal Music Entertainment на неопределенный срок ограничил сотрудничество с немецкой группой Rammstein на фоне скандала ее вокалистом и лидером Тиллем Линдеманном, которого обвинили в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении компании.

(сс) Julien Damelet Тилль Линдеманн

В организации отметили, что приостанавливается «вся маркетинговая и рекламная деятельности» в отношении записей музыкальной команды до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня издание Der Tagesspiegel распространило информацию о том, что берлинская прокуратура проведёт проверку после обвинений в адрес Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. В последнее время в немецких СМИ стали появляться сведения о том, что в правоохранительные органы Германии поступают заявления о предполагаемых случаях домогательств со стороны лидера Rammstein.

Первое подобное обращение поступило от одной из поклонниц группы, которая утверждает, что после концерта 22 мая ее якобы пригласили на закрытую вечеринку с участием Линдеманна. Она подозревает, что на мероприятии ей подмешали в напитки наркотические вещества. В группе Rammstein отвергли эти обвинения.

Rammstein создали в январе 1994 года в Берлине. Группа исполняет музыку в стилях танцевальный метал, индастриал-метал, хард-рок и готик-метал. В 30 апреле 2022 года команда выпустила свой восьмой по счету альбом названием Zeit. Творчество этого музыкального коллектива время от времени сопровождается скандалами.