Калуга, 15 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Возгорание шести построек и двух автомобилей ликвидируют пожарные в Калужской области. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар произошёл в деревне Мишково Боровского района, информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 20:21 мск. Загорелись шесть построек и два автомобиля. По уточнённой информации, многие здания в населённом пункте — самострой и не относятся к категории жилого дома.

К борьбе с пожаром привлечены 25 человек и семь единиц техники. В 21:17 мск объявлено о локализации пожара. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании Центробанка в Москве, на улице Неглинной. Возгорание произошло в электрощитовой, пострадавших в результате инцидента нет.