Вашингтон, 15 июня, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что был бы готов принять участие в президентских выборах Соединённых Штатов Америки, если бы имел на это право.

Иван Шилов ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

«Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы», — сказал Шварценеггер в интервью изданию People 15 июня, добавив, что, имея возможность, был бы готов побороться за пост президента.

Согласно конституции Соединённых Штатов Америки, президент должен быть рождён на территории США, что закрывает Шварценеггеру, уроженцу Австрии, путь в Белый дом.

Ранее 75-летний голливудский актёр в период с 2003 по 2011 годы занимал должность губернатора штата Калифорния.

На данный момент на пост президента американского государства претендуют экс-глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые составят конкуренцию действующему президенту Джо Байдену, заявившему о намерении баллотироваться на новый срок.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах выгонит «коррумпированный политический истеблишмент» во главе с Джо Байденом. По словам Трампа, многочисленные судебные иски в его адрес лишь положительно сказываются на его предвыборной кампании. После крайнего заседания суда его сторонники пожертвовали около двух миллионов долларов.