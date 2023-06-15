Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 21:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге облили бензином и подожгли 85-летнего пенсионера. Как сообщил 15 июня РЕН ТВ, пожилого мужчину доставили в реанимацию в состоянии шока.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Ночью 15 июня в больницу привезли мужчину 1937 года рождения, которого облил бензином и поджег мужчина. У пенсионера выявили ожог 2–3-й степени, поражено порядка 50% тела», — рассказал источник телеканала.

Сообщается, что пенсионер сдавал в аренду квартиру. По предварительной версии, один из арендаторов попытался заживо его сжечь. На 52-летнего злоумышленника уже составили протокол правоохранители.

Ранее ИА Регнум сообщало о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве. 5 июня он, находясь на детской площадке, облил легковоспламеняющейся жидкостью другого подростка и поджёг его. Пострадавший получил ожоги различной степени тяжести.