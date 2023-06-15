Хельсинки, 15 июня, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Побитые танки Leopard 2, изображённые на снимках, которые опубликовало Министерство обороны России, вероятно, относятся к тем, которые Финляндия передала Украине. Об этом заявил газете Uuisi Suomi военный эксперт, подполковник Рауль Кортет.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На уничтоженных танках видны характерные танковые тралы (навесное оборудование для преодоления минных полей). Это свидетельствует о том, что данную технику привезли на Украину из Финляндии. Также эксперт не сомневается в подлинности снимков.

«Если бы танк подорвался на мине, вероятно, на нем было бы больше внешних повреждений. Не исключено, что по ним выпустили противотанковую ракету», — сказал Кортет.

Он добавил, что российская сторона могла запустить такие ракеты как с вертолёта, так и с земли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Финляндии сообщили, что ВСУ в ходе атак потеряли три танка Leopard 2 из шести, которые подарила Финляндия. При этом в Германии после публикации кадров с подбитыми немецкими танками заявили, что не смогут восполнить все танки, потерянные украинской армией.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ВСУ за десять боёв в общей сложности потеряли при попытке контрнаступления 160 танков. Российская сторона за тот же период потеряла 54 танка, причём часть из них подлежит восстановлению.