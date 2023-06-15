Москва, 15 июня, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал важной инициативу африканских стран об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 15 июня.

EPA/Daniel Irungu/ТАСС Антониу Гутерриш

«У меня была возможность узнать описание этих усилий. Я всегда поддерживаю это. Не мне определять, чего они достигнут. Я считаю эту инициативу важной, основанной на взглядах ряда стран», — сказал он во время пресс-конференции.

Генсек также выразил надежду на позитивные итоги переговоров африканских лидеров с российским руководством по работе зерновой сделки.

Ранее Гутерриш призвал не допустить раскола мира на две части. Он заявил, что создание возможностей для серьёзных переговоров имеет огромное значение, но при этом не увидел в данный момент перспектив для немедленного достижения мира в украинском вопросе. Генсек также подчеркнул, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу Северной Кореи.