Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в 2023 году власти страны планируют восстановить около 70 предприятий в новых регионах. Об этом он сказал в интервью «России-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Анатолий Медведь/РИА Новости Денис Мантуров

«В общей сложности предприятий промышленности в новых регионах около 600. Мы восстановили работу уже 115, в этом году примерно ещё 70 предприятий будет восстановлено. Всё зависит от ритмичности той работы, которая проводится с нашими коллегами из Минобороны», — заявил Мантуров.

Министр отметил, что в течение года пройдёт докапитализация четырёх региональных фондов развития промышленности до 3 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на создание центров «Мой бизнес» в новых регионах России выделят 1 млрд рублей. Он отметил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Также в новых регионах появятся государственные финансовые и региональные гарантийные организации, что позволит предпринимателям получать льготные микрозаймы и привлекать кредитные ресурсы.