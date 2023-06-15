Тверь, 15 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сегодня, 15 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума, провёл встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруца и руководством ООО «ПК Аквариус». Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по локализации производства компьютерной техники и IT-решений на территории Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписано соглашение о предоставлении ГК «Аквариус» по программе льготного займа «Приоритетные проекты»

Также на стенде Тверской области в присутствии губернатора Игоря Рудени подписано соглашение о предоставлении группе компаний «Аквариус» по программе «Приоритетные проекты» льготного займа на 2,26 млрд рублей под 1% годовых для запуска серийного производства серверного и компьютерного оборудования. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

«Соглашение между федеральным фондом развития промышленности и компанией «Аквариус» имеет большое значение для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в электронной промышленности. Поддержка позволит предприятию реализовать на территории Тверской области крупный инвестиционный проект по созданию отечественного сборочного производства вычислительной техники», — отметил Игорь Руденя.

«Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Тверской проект «Аквариуса» — это движение в направлении всех трёх целей. Создание подобных производств особенно важно для российского потребительского рынка в контексте ухода зарубежных брендов», — подчеркнул Роман Петруца.

«Благодаря льготному возвратному финансированию ФРП мы создаем новое современное производство под Тверью. Закупка оборудования даст возможность «Аквариусу» серьезно увеличить выпуск серверов и компьютеров собственной разработки, что удовлетворит запросы внутреннего рынка на отечественные устройства», — сказал Владимир Степанов.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано между правительством Тверской области и компанией «Аквариус» на полях Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в течение одного года ООО «ПК Аквариус» уже вложено порядка 2 млрд рублей инвестиций, создано 280 рабочих мест и налажено производство мини-компьютеров, ноутбуков, планшетов и карманных персональных компьютеров, обеспеченных современными технологиями защиты среды передачи данных. Финансовая поддержка ФРП позволит увеличить производственные мощности до 2,5 млн устройств в год. «Аквариус» планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования под брендом Aquarius. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры, смартфоны и другое оборудование. В общей сложности реализация инвестиционного проекта в 2022–2025 годах позволит привлечь в Тверскую область до 5 млрд рублей инвестиций и создать в перспективе до 1500 рабочих мест.

Правительство Тверской области оказывает максимальное содействие в реализации инвестиционного проекта. В том числе в части обеспечения транспортной инфраструктурой. В сентябре 2022 года отремонтирована автомобильная дорога у производственного комплекса, в настоящее время мероприятия по ремонту продолжаются. В ближайшие годы предусмотрена реконструкция автодороги от промышленной зоны «Боровлево-2» до ООО «ПК Аквариус».

Также к производственно-логистическому комплексу были запущены четыре маршрута общественного транспорта. Для удобства сотрудников время прибытия и отправления автобусов синхронизировано с графиком работы компании. После реконструкции дороги планируется закольцевать маршруты общественного транспорта с Тверью. В вузах и колледжах региона ведётся подготовка кадров для компании «Аквариус», для студентов организована практика на предприятии.