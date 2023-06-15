Москва, 15 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поговорить с президентом Владимиром Путиным говорят скорее о гипотетической возможности, заявил 15 июня представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

«Разговор Шольца с Путиным позволил бы «сбросить шоры», — сказал Песков.

Он добавил, что беседа также позволила бы Берлину из первоисточника узнать российскую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Шольц заявил о намерении в ближайшее время пообщаться с Путиным. При этом он назвал главным условием для начала мирных переговоров по Украине «вывод» российских войск с территорий, которые киевские власти считают своими. Позже, 13 июня, канцлер ФРГ заявил, что ситуация в конфликте на Украине даёт ему мало причин для разговора с Путиным.

В июне Путин заявил, что открыт к любым контактам для достижения целей иными, мирными средствами, чем специальная военная операция. Однако пока Запад не оставляет российской стороне другого выхода, кроме СВО.