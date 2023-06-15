Москва, 15 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на то, что расследования подрыва «Северного потока», проводящиеся Данией, ФРГ и Швецией, не продвигаются. Об этом заявил журналистам 15 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия будет прилагать усилия для организации международного расследования подрыва «Северных потоков» и наказания виновных», — сказал он.

При этом Полянский назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit. В последнее время в западных СМИ всё чаще начали появляться материалы о том, что к подрыву российских газопроводов может иметь непосредственное отношение именно Киев, а США и ЕС якобы могли быть в курсе, но не предотвратили теракт.

Позднее прокурор Швеции Матс Юнгквист, возглавляющий расследование, заявил, что собирается предъявить обвинения ответственным за теракт осенью 2023 года. Он отметил, что расследование близится к финалу.

Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на ПМЭФ 15 июня заявил, что до сих пор не началось серьёзное расследование терактов на «Северных потоках».

В последнее время все расследования пришли к выводу, что генерал Залужный был в курсе подготовки этих терактов, по сути руководил ими, а Зеленский об этом якобы ничего не знал. Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум заявил, что сам факт подчеркивания того, что Зеленский якобы был не в курсе планов Залужного, свидетельствует о том, что последнего «уже списали и пытаются повесить задним числом всю ответственность на него».