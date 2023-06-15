Ростов-на-Дону, 15 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону во время встречи с военными корреспондентами и блогерами 15 июня Народный фронт подвёл итоги проекта по сбору помощи для российских бойцов «Всё для Победы!».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне СВО

О том, что было сделано за время проведения акции, рассказала член Центрального штаба Народного фронта и военкор Первого канала Ирина Куксенкова. По её словам, она до последнего не верила, что всё получится так масштабно.

«Буквально за сутки мы уже собрали нужную сумму и тут же с ребятами начали закупку, оперативно передали всё необходимое на передовую. Тогда я убедилась — да, это работает! Весь народ, вся страна объединились, была такая искра, невероятное единение!» — поделилась она.

За год проект собрал почти 7,5 млрд рублей для бойцов на передовой, которые собрали более 2 млн человек. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что участие в акции приняли люди, которые ввиду объективных причин не могут оказаться на передовой, но которые очень хотят помочь военным.

«У нас в стране есть большое количество людей, которые по возрасту, по состоянию здоровья, из-за разных обстоятельств не имеют прямой возможности внести свой вклад в борьбу за освобождение российских земель в Донбассе, но они не хотят и не могут быть в стороне. На мой взгляд, самый важный вклад проекта — то, что миллионам людей была предоставлена возможность быть сопричастными», — сказал он.

Больше всех средств собрал блогер Юрий Подоляка — около 500 млн рублей за 2022 год. Почти 41 млн рублей за три сбора удалось скопить члену Центрального штаба Народного фронта, военкору Александру Коцу. Куксенкова за год провела пять сборов на общую сумму более 36 млн рублей.

К годовщине проекта организаторы открыли специальный сбор с кураторами в виде 26 военкоров. Тогда удалось собрать более 130 млн рублей, на которые Народный фронт закупил более 200 квадроциклов и более 200 наборов с перископами, металлоискателями, тепловизорами, мощными зарядниками и другими технологическими помощниками. В ближайшие дни всё, что удалось закупить на собранные средства, передадут более чем 50 воинским подразделениям по всей линии боевого соприкосновения.