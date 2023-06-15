Грозный, 15 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Бойцы батальона «Запад-Ахмад» уже начали охранять границу в Белгородской области, чтобы противодействовать украинским диверсантам. Об этом 15 июня в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», — написал Кадыров.

Он сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и начальнику отдела МВД в Курчалоевском районе Чечни Рустаму Агуеву взять на себя вопросы взаимодействия с губернатором области Вячеславом Гладковым, министерством обороны, пограничниками и Росгвардией.

Кадыров заверил жителей районов, прилегающих к украинской границе, что теперь о них будет заботиться батальон «Запад-Ахмад», и подчеркнул, что те, кто посягнёт на российскую границу, получат молниеносный ответ.

Ранее о том, что подразделения специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» начали работать в Белгородской области, сообщил Делимханов.

Штурмовые группы «Ахмата» также принимают участие в освобождении Марьинки и ведут бои возле Авдеевки. Добровольческий отряд «Ахмат» стал первым среди подобных отрядов, подписавшим контракт с министерством обороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 4 июня. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, террористы вошли в Новую Таволжанку, там завязался бой. В Минобороны впоследствии сообщили об уничтожении диверсантов.