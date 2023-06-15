Кадыров заявил о прибытии бойцов «Ахмата» на границу в Белгородской области
Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» начали охрану границы в Белгородской области
Грозный, 15 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Бойцы батальона «Запад-Ахмад» уже начали охранять границу в Белгородской области, чтобы противодействовать украинским диверсантам. Об этом 15 июня в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», — написал Кадыров.
Он сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и начальнику отдела МВД в Курчалоевском районе Чечни Рустаму Агуеву взять на себя вопросы взаимодействия с губернатором области Вячеславом Гладковым, министерством обороны, пограничниками и Росгвардией.
Кадыров заверил жителей районов, прилегающих к украинской границе, что теперь о них будет заботиться батальон «Запад-Ахмад», и подчеркнул, что те, кто посягнёт на российскую границу, получат молниеносный ответ.
Ранее о том, что подразделения специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» начали работать в Белгородской области, сообщил Делимханов.
Штурмовые группы «Ахмата» также принимают участие в освобождении Марьинки и ведут бои возле Авдеевки. Добровольческий отряд «Ахмат» стал первым среди подобных отрядов, подписавшим контракт с министерством обороны.
Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 4 июня. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, террористы вошли в Новую Таволжанку, там завязался бой. В Минобороны впоследствии сообщили об уничтожении диверсантов.