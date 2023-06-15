Москва, 15 июня, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Спасатели спустили мужчину, забравшегося на верхушку Крымского моста в центре Москвы. Об этом 15 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Оказавшись на тротуаре, мужчина поспешил сбежать с места событий. За ним погнались сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что мужчина в красной футболке забрался на верхушку опоры Крымского моста в столице и активно размахивал руками, жестикулировал. На место прибыли спасатели и психологи, чтобы уговорить его спуститься.

Место вокруг опоры оцепили, движение по мосту затруднено. О мотивах не сообщалось.

Утром 14 июня с того же Крымского моста в Москве упал мужчина. Как сообщил источник ИА Регнум, им мог оказаться 73-летний пенсионер, который пропал, оставив родственникам записку с координатами Крымского моста.