Москва, 15 июня, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала предпринять решительные шаги по возвращению Приштины к диалогу с Белградом. Об этом говорится в опубликованном 15 июня на сайте ведомства сообщении.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Решительность необходима в связи с заявлениями о «важности объединения» албанцев, звучавшими из Косово и, как отметила Захарова, ставящими под вопрос целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

«Промедление и безволие в косовских делах чревато обострением старых угроз. Курти возобновил великоалбанскую риторику — заявил на днях, что не забывает о «важности объединения» албанцев. Фактически ставится под вопрос территориальная целостность Греции, Северной Македонии, Сербии и Черногории, поскольку такие планы предусматривают отторжение их албанонаселённых районов с последующей интеграцией в единое целое», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что такие заявления становятся очень тревожным сигналом о подлинных замыслах Приштины и её отношении к нерушимости границ на Балканах.

Ранее ИА Регнум сообщало о решении Евросоюза приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косово из-за отсутствия деэскалации в сербских анклавах. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он отметил, что премьер непризнанного государства Альбин Курти провалил попытки деэскалации, поэтому необходимо принять меры, вступающие в силу немедленно.

Обстановка в Косово обострилась 29 мая, после столкновений проживающих в крае сербов с правоохранителями. Жители нескольких городов, в которых в большинстве проживает сербское население, выступили против избрания мэрами косовар. Во ходе протестов сербы попытались прорваться в администрации городов, но их атаковали натовские миротворцы. Ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR). После этого в Косово прибыл турецкий спецназ. В частности, развёртывание начал батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады.