Москва, 15 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Спасатели прибыли к Крымскому мосту в Москве и с помощью пожарной лестницы поднялись на верх опоры, куда забрался мужчина. Об этом сообщило РИА Новости.

Виталий Белоусов/РИА Новости Крымский мост в Москве

Предположительно, спасатели ведут переговоры с мужчиной. Он забрался на верхушку моста сегодня, 15 июня, и активно жестикулировал. Его мотивы неизвестны.

Место вокруг опоры оцепили, работают сотрудники экстренных служб, движение по мосту затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня с данного моста упал мужчина. Предположительно, это был 73-летний пенсионер. Он накануне пропал и перестал отвечать на звонки родственников, а также оставил записку, написав: «Крымский мост, 14.06.2023. Так надо».