Москва, 16 июня, 2023, 10:16 — ИА Регнум. С 2018 по 2022 год промышленность Москвы нарастила инвестиции в свое развитие в 1,7 раза. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Промышленные предприятия обеспечивают существенный приток инвестиций в экономику города — по итогам 2022 года их вложения составили 396,5 миллиарда рублей, увеличившись в номинальном исчислении на 73,6 процента по сравнению с показателем 2018 года», — заявил Ефимов. Он добавил, что за 5 лет объем инвестиций достиг 1,5 триллиона рублей.

Инвестиции помогли столичным предприятиям нивелировать последствия введённых санкций, расширять производство, а также создавать новые рабочие места. Город активно участвует в увеличении объема инвестиций с помощью различных программ. Например, с марта 2022 года инвестор может арендовать у города землю по льготной ставке один рубль в год для масштабных проектов.

Предприятия в Москве также могут получить различные статусы: промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта. «Благодаря этому компании могут получить льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу, арендным платежам и другие преференции, которые позволяют снизить общую налоговую нагрузку до 25% в зависимости от присваиваемого статуса», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.