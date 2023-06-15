Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. «Газпром нефть» стала соучредителем первого в России Альянса человекоцентричных организаций, который будет способствовать развитию рынка труда и внедрению доверительных принципов управления. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Пресс-служба «Газпром нефть» «Газпром нефть» стала соучредителем Альянса человекоцентричных организаций

Как рассказали в нефтяной компании, объединение открыто для организаций, готовых обеспечить соблюдение принципов человекоцентричности. Речь идет о таких взаимоотношениях между работодателем и работником, при которых человек может полностью реализовать свой потенциал.

Александр Дюков отметил, что такой подход является одной из базовых ценностей «Газпром нефти», частью философии компании.

«Не случайно в этом году мы приняли решение о новом слогане — «Энергия в людях». Сотрудники всегда были и остаются главной движущей силой компании. Мы исходим из понимания роли каждого из них не как простого исполнителя, а как полноценного партнера, разделяющего цели и задачи предприятия», — подчеркнул он.

Для «Росатома», по словам гендиректора корпорации Алексея Лихачева, раскрытие кадрового потенциала работников — одна из стратегических задач.

«Мы выступили инициатором создания альянса организаций, которые готовы не просто подписаться под принципами человекоцентричности, а обещать каждому сотруднику их соблюдение. Это сложный путь, но его необходимо пройти, чтобы справиться с глобальными и локальными вызовами», — пояснил Алексей Лихачев.