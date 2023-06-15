Эрнст сообщил о возвращении шоу «Давай поженимся» на Первом канале
Гендиректор Первого канала Эрнст объявил, что шоу «Давай поженимся» вернётся в конце июня
Москва, 15 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Шоу «Давай поженимся» скоро вернут в программу вещания Первого канала. Об этом 15 июня сообщил ТАСС гендиректор телеканала Константин Эрнст на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Съёмки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир», — сказал Эрнст.
Он сообщил, что передачу решили вернуть, так как об этом просили многие телезрители.
Одна из ведущих шоу Лариса Гузеева отказалась комментировать эту новость.
Эрнст в феврале 2022 года объявил о смене сетки вещания Первого канала. Из программы убрали многие развлекательные передачи в пользу общественно-политических. В том же месяце вышел последний выпуск «Давай поженимся». В сентябре глава телеканала сообщил, что будет возвращать развлекательный контент.
Гузеева с августа 2022 года ведёт шоу «Голос 60+». Она сменила ушедшего с телевидения Дмитрия Нагиева. Гузеева призналась, что сначала боялась испортить передачу.