Москва, 15 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Шоу «Давай поженимся» скоро вернут в программу вещания Первого канала. Об этом 15 июня сообщил ТАСС гендиректор телеканала Константин Эрнст на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Эрнст

«Съёмки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир», — сказал Эрнст.

Он сообщил, что передачу решили вернуть, так как об этом просили многие телезрители.

Одна из ведущих шоу Лариса Гузеева отказалась комментировать эту новость.

Эрнст в феврале 2022 года объявил о смене сетки вещания Первого канала. Из программы убрали многие развлекательные передачи в пользу общественно-политических. В том же месяце вышел последний выпуск «Давай поженимся». В сентябре глава телеканала сообщил, что будет возвращать развлекательный контент.

Гузеева с августа 2022 года ведёт шоу «Голос 60+». Она сменила ушедшего с телевидения Дмитрия Нагиева. Гузеева призналась, что сначала боялась испортить передачу.