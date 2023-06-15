Москва, 15 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе. Об этом он сообщил 15 июня на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной техники и средств поражения.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев во время посещения АО «Алексинский опытный механический завод» в городе Алексин Тульской области

«Спокойствия пока не предвидится <…> Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза России прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о рассмотрении вопроса о том, чтобы дать устойчивый сигнал по приёму Украины в альянс.

Заседание рабочей группы состоялось на Алексинском опытно-механическом заводе в Тульской области, который Медведев посетил 15 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле власти США выступили против предложений по принятию дорожной карты вступления Украины в НАТО. В мае на Украине заявили, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Столтенберг 13 июня не смог назвать точные сроки вступления Украины в НАТО и в качестве условия для этого назвал «победу» в конфликте с Россией. По его словам, без победы Украины ни о каком членстве не может быть и речи.

Также администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без вступления страны в НАТО. По информации СМИ, предложение Вашингтона подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности».

При этом в МИД России в апреле сообщили, что заявления НАТО о возможном вхождении Украины в состав альянса в будущем недальновидны и просто опасны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.