Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что выпускаемую на бывшей фабрике IKEA мебель планируется поставлять в том числе на экспорт. Об этом он сообщил 15 июня телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Илья Питалев/РИА Новости Мебель в магазине IKEA

«Они (фабрики IKEA. — Прим. ред.) были остановлены. Сейчас они возобновляют свою работу, и, конечно, будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. Но я думаю, что и на внешние рынки она также будет поставляться», — поделился Евтухов.

Он подчеркнул, что персонал, ранее работавший на производствах IKEA, имеет высокую квалификацию, поэтому коллективы сохранятся.

Как ранее сообщало ИА Регнум, шведский мебельный производитель IKEA покинул Россию, не согласившись с политикой страны в отношении Украины. 10 тыс. сотрудников компании из 12 тыс. работающих в России были уволены. Большая часть — с формулировкой «по соглашению сторон». В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу, но это происходило в рамках предпродажной подготовки, хотя потенциальных покупателей на тот момент нигде не называли. По разнящейся информации, ими могли оказаться холдинг Segezha Group, производитель древесных плит Kronospan и производитель мебели Hoff, но официальных комментариев по теме не поступало.

По состоянию на февраль 2023 года компания Ingka Group, владеющая сетью IKEA, начала искать покупателей на недвижимость в России. При этом окончательное решение о продаже активов принято не было. Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе компании отказались от комментариев. В апреле стало известно, что владельцами заводов IKEA станут компании «Лузалес» и «Слотекс», специализирующиеся на лесопереработке и производстве мебельных плит и кухонных столешниц соответственно.