Москва, 15 июня, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Водитель электросамоката попал в больницу с множественными переломами после того, как врезался во внезапно открывшуюся дверь такси. Это произошло в Подколокольном переулке в центре Москвы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

14 июня в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского был доставлен 30-летний мужчина. Медики диагностировали у него закрытые переломы костей таза и руки. Пациент рассказал врачам, как получил эти травмы. По словам мужчины, он ехал на электросамокате по Подколокольному переулку. Перед самокатчиком стало парковаться такси, внезапно задняя дверь открылась, и мужчина врезался, не успев затормозить.

«Поступило сообщение из больницы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского о том, что нарядом скорой помощи был доставлен 30-летний мужчина, который ехал на электросамокате, когда припарковавшаяся рядом автомашина такси высаживала пассажира. Он открыл заднюю пассажирскую дверь, в которую впоследствии врезался пострадавший», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее ИА Регнум писал, что электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка в Таганском районе Москвы. После происшествия самокатчик скрылся с места, а ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.