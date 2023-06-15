Москва, 15 июня, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Новое семейство автомобилей АвтоВАЗ на базе LADA Granta получит название Iskra, рассказал президент компании Максим Соколов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Lada

«Размеры Iskra чуть больше, чем у Granta, но меньше Vesta», — рассказал Соколов.

Производство машин под новым названием начнется в конце 2024 года. При этом АвтоВАЗ намерен снять с производства автомобили LADA Granta после 2026–2027 годов. Соколов пояснил, что Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta.

Как сообщало ИА Регнум, руководство АвтоВАЗа планирует, что в 2023 году компания отправит на экспорт до 15 тысяч автомобилей Lada. Глава предприятия добавил, что план на 2024 год — отправить на экспорт до 50 тысяч автомобилей.

АвтоВАЗ 8 июня представил новую модель автомобиля Lada Aura. Глава компании Соколов заявил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки транспорта для чиновников.

Также 14 июня на ПМЭФ концерн представил кроссовер X-Cross 5, созданный на основе китайского FAW Bestune T77. Автомобиль оснастили турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.