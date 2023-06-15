АвтоВАЗ назвал преемника Lada Granta
АвтоВАЗ заменит Lada Granta семейством Iskra
Москва, 15 июня, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Новое семейство автомобилей АвтоВАЗ на базе LADA Granta получит название Iskra, рассказал президент компании Максим Соколов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Размеры Iskra чуть больше, чем у Granta, но меньше Vesta», — рассказал Соколов.
Производство машин под новым названием начнется в конце 2024 года. При этом АвтоВАЗ намерен снять с производства автомобили LADA Granta после 2026–2027 годов. Соколов пояснил, что Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta.
Как сообщало ИА Регнум, руководство АвтоВАЗа планирует, что в 2023 году компания отправит на экспорт до 15 тысяч автомобилей Lada. Глава предприятия добавил, что план на 2024 год — отправить на экспорт до 50 тысяч автомобилей.
АвтоВАЗ 8 июня представил новую модель автомобиля Lada Aura. Глава компании Соколов заявил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки транспорта для чиновников.
Также 14 июня на ПМЭФ концерн представил кроссовер X-Cross 5, созданный на основе китайского FAW Bestune T77. Автомобиль оснастили турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.