Москва, 15 июня, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В центре Москвы мужчина забрался на самый верх Крымского моста. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах с места событий видно, что мужчина в красной футболке стоит на самом верху конструкции и активно жестикулирует. Судя по движениям, он, предположительно, пытается отогнать прибывший на место расчёт пожарной службы. На место приехали две пожарных машины.

По данным «112», также прибыли спасатели и психологи, и в настоящий момент мужчину уговаривают спуститься вниз.

Ранее, утром 14 июня, с того же Крымского моста в Москве упал мужчина. Как сообщил источник ИА Регнум, им мог оказаться 73-летний пенсионер, который пропал, оставив родственникам записку с координатами Крымского моста. В записке было написано: «Крымский мост, 14.06.2023. Так надо». С запиской в полицию обратилась дочь мужчины, когда он перестал отвечать на звонки 13 июня. На следующий день она поехала к нему домой, дома его не оказалось.