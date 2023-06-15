Москва, 15 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Украинская армия в любом случае попытается устроить масштабный прорыв российских позиций до начала саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ ещё не начали контрнаступление и вместо этого проводят «тестирование».

Иван Шилов ИА REGNUM Наступление ВСУ

Коротченко объяснил, что основные ударные силы, которыми располагают ВСУ, в бой не введены. Поэтому то, что наблюдается сейчас, — это первая фаза, которая заключается в том, чтобы попытаться прощупать слабые места в российской обороне, чтобы, найдя их, вести в действие основные силы. Пока, по словам Коротченко, Украина не имеет серьёзных военных результатов, хотя и потеряла значительное количество личного состава и бронетехники.

«Тем не менее основной бронетанковый кулак в ход ещё не пошёл. И главные события впереди», — убеждён Коротченко.

Он подчеркнул, что Киев не ограничится той военной активностью, которую он уже продемонстрировал. И в любом случае накануне саммита НАТО в Вильнюсе (11–12 июля. — Прим. ИА Регнум) всё-таки будет предпринята попытка масштабного прорыва основных сил украинской группировки — подготовленных и перевооружённых Западом. Она состоится как минимум в течение тех нескольких недель, которые остаются до начала вильнюсского саммита альянса.

«Поскольку для Украины важно продемонстрировать какие-то результаты, дабы показать, что помощь, оказанная Западом, была оказана не зря», — заметил Коротченко.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов призвал не забывать, что прежде чем начинается какое-то массированное наступление, ему должна предшествовать подготовка, которая включает в себя разведку, подавление артиллерии противника, в какой-то степени разминирование проходов.

«Поэтому совершенно очевидно, что массированное наступление ещё не началось и идёт прелюдия. Нам расслабляться нечего», — заметил он.

Кроме того, он рассказал, что по нормативам американской армии считается, что наступление проходит успешно, если потеряно только 25% техники и личного состава.

«Это считается очень хорошим показателем, — сказал Пухов. — И когда мы видим подбитые «Леопарды» и «Брэдли», следует понимать, что это естественно — когда ты наступаешь на массированную, глубоко эшелонированную оборону, то потери неизбежны».

По его словам, Россия после заходов на её территорию террористических групп «под разными марками и масками» активно вложилась в несколько рубежей обороны, в том числе и на новых территориях.

Пухов полагает, что активная фаза наступления может длиться две-три недели, так как «наступать можно до тех пор, пока погода не испортится». Поэтому ВСУ могут проводить разведку боем и прочие подготовительные мероприятия «хоть до середины августа».

Также он констатировал, что все люди Подоляка действуют по принципу «пиар важнее действий», когда «все хотят прокукарекать».

«Во-вторых, поскольку в головах людей идёт «медийная война», а картинка Украины, идущей от победы к победе, порушена, в том числе и фотографиями подбитых танков и БМП, Киеву приходится делать хорошую мину при плохой игре», — подытожил Пухов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Подоляка, конфликт на территории Украины должен закончиться до 2024 года, но призвал дождаться контрнаступления и только потом что-то планировать.

Однако есть сомнения в том, что Подоляк в принципе владеет информацией о сроках и ходе контрнаступления. Об этом, например, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который напомнил, что советник офиса президента Украины — не министр обороны, а потому может и не знать о наступлении ВСУ.

Между тем глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли признался, что Запад уже подготовил «за счёт международных усилий» около 60 тыс. украинских военных для контрнаступления в Донбассе.

В Киеве такие бравурные заявления вызывают явный дискомфорт. Так, министр обороны Украины Алексей Резников признался, что очень обеспокоен завышенными ожиданиями США от контрнаступления ВСУ и попросил не торопить украинскую армию. Резников тревожится из-за разочарования, которым могут закончиться атаки его войск, так как «русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны».

В свою очередь, Минобороны РФ 15 июня констатировало, что ВСУ за последние сутки продолжили наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях и на всех трёх потеряли в атаках за сутки 155 военных, три танка, два бронемашины, произведённую во Франции САУ Caezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.