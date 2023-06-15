Москва, 15 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах. Об этом он сообщил 15 июня ведущей НТВ Ираде Зейналовой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«Будем бороться, но не запрещать», — сказал мэр Москвы.

По его словам, столичные власти при этом будут бороться с нарушителями правил. Собянин отметил, что многие москвичи добираются на самокатах на работу. Также он предложил подключить к проблеме регулирования движения электросамокатов искусственный интеллект.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники.

В мае депутаты от партии «Единая Россия» предложили ряд мер по использованию прокатных электросамокатов. В частности, ограничить скорость прокатных СИМов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения деатов, «моноколёс» и прочих средств индивидуальной мобильности в парках, на стадионах, на специально оборудованных территорияхтям до 18 лет. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА Регнум положительно отнеслась к мере по ужесточению возрастного допуска при аренде электросамоката. Она подчеркнула, что опасную ситуацию с участием электросамокатов часто создают именно несовершеннолетние. Но также и многие пешеходы нередко занимают специально выделенную велодорожку, что тоже мешает движению.

Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин считает, что место всех сигвеев, электросамокатов, моноколёс и прочих средств индивидуальной мобильности — в парках, на стадионах, на специально оборудованных территориях, а не на пешеходных пространствах общего пользования. Он обратил внимание на то, что если крупный мужчина весом под 90 кг едет на скорости 30–40 км/ч на электросамокате, то его столкновение с пешеходом кончится плачевно.