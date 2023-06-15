Пекин, 15 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси в ходе товарищеского матча против австралийской команды забил самый быстрый гол в своей карьере. Игра проходила 15 июня в Пекине.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Лионель Месси

Месси понадобилось 79 секунд, чтобы открыть счёт. Он забил гол левой ногой, подбежав по центру к краю штрафной площадки.

На 68-й минуте второй гол в ворота сборной Австралии забил Герман Песселья. Игра завершилась с счётом 2:0.

Предыдущий свой рекорд по быстрому голу Месси установил в 2018 году. Тогда он открыл счёт на 127-й секунде в матче Лиги чемпионов, играя за испанскую «Барселону» против английского клуба «Челси».

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, потом в качестве свободного агента играл за французский «Пари Сен-Жермен». В июне 2023 года аргентинец сообщил, что подписал контракт и переходит в американский клуб «Интер Майами».

При этом испанский клуб старался вернуть Месси, но футболист отверг предложение.