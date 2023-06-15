Москва, 15 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Актриса Евгения Шмелева, исполнившая песню в кинофильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», умерла в возрасте 90 лет от рака молочной железы. Последние месяцы артистка весила всего 40 кг, за последние годы она похудела на несколько десятков кг из-за рецидива онкозаболевания. Об этом ИА Регнум рассказала ее племянница Галина Елизарова.

Кадр из к/ф «Карнавальная ночь» реж. Эльдар Рязанов. 1956г. СССР Актриса Евгения Шмелёва

«В последнее время её уже не лечили, она была слишком старенькая для химиотерапии. Рак был неоперабельный. Тетя Женя всегда скрывала свое заболевание, не любила жалости к себе. Перед выходом из дома всегда наряжалась, чтобы никто не узнал о болезни», — рассказала племянница Евгении Шмелевой.

Елизарова вспоминает, что прямо перед съёмками на федеральном канале её тетя Евгения Владимировна сломала шейку бедра. Последний раз актриса выходила из дома на съёмки передачи в ноябре 2022 года. После этого артистка больше не покидала своей квартиры.

«Тётя жила на пенсию. Ничего не откладывала. Было больно наблюдать — последние месяцы она ела как воробушек, очень мало. Это были тяжёлые месяцы, когда болезнь прогрессировала», — рассказала Галина.

Евгения Шмелёва родилась 15 июля 1932 года и вместе с сёстрами Ольгой и Валентиной создала известное трио Шмелёвых. Евгения Владимировна снялась в фильмах «Карнавальная ночь» (1956) и «Полюшко-поле» (1956).

О её смерти 15 июня сообщил телеведущий Андрей Малахов. Причины смерти он не уточнил.