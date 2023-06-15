Симферополь, 15 июня, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Увеличение числа боевых дельфинов в акватории Севастопольской бухты говорит о том, что за пару лет удалось обучить определённым функциям дополнительное число животных и теперь они готовы к обороне и вычислению подводных диверсантов. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

РИА Новости

Ранее в специализированном французском издании Naval News появилась информация о том, что Россия якобы удвоила число боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Прежде, по информации издания, бухту охраняло порядка четырёх дельфинов, теперь их количество достигает семи. Авторы стать полагают, что такие меры организованы с целью защиты акватории от подводных диверсантов.

«Несмотря на то что дельфины очень умные животные, на их обучение может потребоваться порядка двух лет. И, вероятно, как раз за это время ещё несколько дельфинов смогли научиться определять под водой дайверов противника, подводных диверсантов», — поделился Мухаметов.

По словам учёного, практика применения дельфинов в оборонных целях не нова. Ещё в середине прошлого века в США и СССР обращались к помощи этих морских животных для обнаружения подводных мин или дайверов противника. В Советском Союзе главный центр находился как раз на Чёрном море в Севастопольской бухте. Как рассказал океанолог, после распада СССР долгое время не было нужды в возрождении боевых функций морских животных. Но с возвращением Крымского полуострова в состав России возродилась и база ПДСС — подводных диверсионных сил и средств. Учёный также отметил, что в Чёрном море водятся три вида дельфинов, но для боевых функций используют именно черноморских афалин.

«Это крупные дельфины, их длина 3,5 метра, вес — около 300 кг. Они лучше других поддаются дрессировке и способны выполнять задачи противодиверсионной работы. И эти боевые дельфины входят в подразделение ПДСС. Конечно, методы работы стараются держать в строгой секретности», — рассказал Мухаметов.

Океанолог отметил, что, вероятнее всего, дельфины призваны именно защищать акваторию от проникновения подводных диверсантов. Ранее звучавшая информация о том, что боевые дельфины также применяются для минирования и подрыва кораблей, маловероятна, так как это неэффективно и сложно воплощается в жизнь.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ИА Регнум допустил, что Вооружённые силы России могли увеличить число боевых дельфинов в Чёрном море для того, чтобы задействовать всесторонние меры защиты Севастопольской бухты, на которую сейчас нацелено внимание вражеских сил.