Москва, 15 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу отверг слухи о том, что специальная военная операция на Украине ударила по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Слухи о том, что это серьёзно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы. Военно-техническое сотрудничество достигло высоких показателей», — сказал Шойгу.

Более того, министр заявил, что опыт спецоперации, наоборот, помогает сотрудничеству России с Алжиром. Он отметил, что оно имеет большие перспективы, и рассказал о заключённом контракте на поставки в страну российского вооружения. Шойгу подчеркнул, что России есть чем поделиться с коллегами в части опыта его применения. По его словам, алжирские коллеги также прибыли в Москву с конкретными предложениями о дальнейшем развитии сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия и Алжир договорились укреплять военное сотрудничество. Об этом говорится в декларации, подписанной президентами России и Алжира Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном. Между странами планируется углубление военного взаимодействия по линиям Минобороны России и Министерства национальной обороны Алжира, а также поощрение исследований в военной области. В том числе соглашение предполагает и проведение совместных учений.

Предварительно Путин и Теббун также обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер изложил собственное видение первопричин конфликта. Он также напомнил, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине.

Ранее, говоря о главных партнёрах России в военно-технической сфере, Шойгу уже называл среди них Алжир. Вместе с тем среди тех, кого отметил министр, оказались также Китай, Индия, Египет, Вьетнам и Мьянма.