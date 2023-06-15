Киев, 15 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Председатель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 29 мая получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию возглавляемого им ведомства в Киеве. Об этом 15 июня рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — привело его слова агентство РИА Новости.

Силовик рассказал, что после этого Буданова смогли извлечь из-под завалов и эвакуировали вертолётом санитарной авиации на военную базу Жешув в Польше, а затем на борту 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи американских ВВС доставили на немецкую базу «Рамштайн».

Он подчеркнул, что запись этого полёта сохранилась в данных сервиса Flightaradar и она подтверждает слова источника.

Также представитель силовых структур уточнил, что в украинской военной разведке сообщили точное место лечения Буданова, который находится в тяжёлом состоянии в берлинском госпитале бундесвера по адресу Шарнхорстштрассе, 13.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая источник в силовых структурах России сообщил, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён ВС России по командному пункту под Херсоном в начале мая. Ему сделали трепанацию черепа. Позднее Киев пытался опровергнуть эти данные.

30 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска нанесли удары по центрам принятия решений Украины, в которых под руководством кураторов из стран Запада велась подготовка терактов на территории России. Он подчеркнул, что удалось поразить все назначенные объекты.

При этом последний раз Буданов появился на публике 29 мая, когда в 15:20 мск опубликовал в Telegram-канале видеозапись, в которой пригрозил дать «скорый ответ» на российские ракетные удары. Затем в ряде российских и украинских интернет-ресурсов появились сообщения о гибели Буданова при взрыве. В ответ на это украинский «центр противодействия дезинформации» заявил, что они не соответствуют действительности. Также в Киеве обвинили в распространении такой информации «российскую пропаганду».