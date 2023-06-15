Берн, 15 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Депутаты от фракции Швейцарской народной партии (SVP) не присутствовали в зале парламента страны, когда там шла трансляция видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 15 июня написала газета Tages-Anzeiger.

EPA/PETER KLAUNZER/ТАСС Владимир Зеленский выступает в парламенте Швейцарии по видеосвязи

Ранее глава фракции SVP Томас Эши заявлял, что входящие в неё депутаты проигнорируют выступление украинского лидера. На кадрах из зала заседания швейцарского парламента видно, что в это время несколько народных избранников не присутствовали в зале.

По информации издания, обращение Зеленского показали во время обеденного перерыва, а не во время основного заседания парламента.

«Это позволяет тем, кто не хочет слушать украинского президента, уделять больше внимания еде и отдыху. SVP хочет этим воспользоваться. Подавляющее большинство депутатской группы воздержится от [слушания] выступления [Зеленского]», — заявил Эши.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава SVP заявил, что он возмущён по поводу того, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил украинскому лидеру выступить перед парламентом страны. Эши подчеркнул, что считает это видеообращение попыткой Киева прямо повлиять на решение депутатов по поводу поставок военной помощи Украине. Он подчеркнул, что считает это нарушением нейтралитета Швейцарии.

До этого постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила о невозможности реэкспорта швейцарского оружия на Украину без изменений в законодательстве конфедерации. При этом она уточнил, что швейцарская сторона поставляет Киеву гуманитарную помощь и принимает беженцев с Украины.