Москва, 15 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Россия и Алжир договорились не принимать участие в любых соглашениях, посягающих на независимость другой страны. Соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром опубликована на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и президент России Владимир Путин

«Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика заявляют следующее: В политической области <…> неучастие в любых договорах или соглашениях, посягающих на независимость, суверенитет, территориальную целостность другой стороны», — говорится в тексте декларации.

В документе также сообщается, что стороны выступили за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма и нанесённого иностранной оккупацией ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече 15 июня лидеры России и Алжира подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. Как отметил президент Владимир Путин, подписание этого документа знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в двусторонних отношениях.

Россия и Алжир также договорились укреплять военно-техническое сотрудничество. Это включает планы по углублению военного сотрудничества между Минобороны РФ и министерством национальной обороны Алжира, поощрение исследований в военной области и укрепление сотрудничества в области подготовки военных кадров, в том числе в сфере стратегических исследований и военных наук.