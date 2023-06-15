Ставрополь, 15 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Информационное агентство «Победа26» станет оператором регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС в Ставропольском крае.

«Победа26» «Победа26» станет оператором инфоцентра ТАСС

Меморандум о сотрудничестве подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Ставрополья Владимир Владимиров, ректор Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) Владимир Ситников и гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Этот шаг стал продолжением соглашения о сотрудничестве, которое регион и ТАСС заключили на прошлогоднем ПМЭФ.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что открытие информационного центра ТАСС на Ставрополье станет новым этапом развития сотрудничества между регионом и агентством. Информационный центр объединит журналистов со всего Северного Кавказа и других регионов. «Эти профессионалы будут влиять на медиаполе края и участвовать в формировании его имиджа в глазах деловых партнеров, гостей, миллионов людей в нашей стране и за рубежом», — подчеркнул он.

Региональный информационный центр появится на площадке Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). В полную силу он заработает в 2024 году.