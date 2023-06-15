Вашингтон, 15 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин избрал тактику, показавшую свою эффективность в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом 15 июня заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб», — сказал он.

Экс-советник Пентагона отметил, что после попыток ВСУ осуществить прорыв линии обороны российских войск американские власти начали понимать, что Киев находится на грани катастрофы.

Также эксперт уточнил, что считает Вооружённые силы России высококвалифицированными и хорошо организованными, а потому лучшими в мире.

«Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери, но скрывают правду», — указал Макгрегор.

Он добавил, что нежелание коллективного Запада во главе с США начать мирные переговоры может способствовать полному уничтожению Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Путин заявил, что Украина несёт катастрофические потери в личном составе и технике в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. Глава государства отметил, что враг не добился успеха ни на одном из участков фронта.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в период с 4 июля украинские военные потеряли на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. убитыми и ранеными. Военный уточнил, что эта цифра без учета погибших военнослужащих ВСУ в ходе применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях Украины.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что контрнаступление ВСУ нельзя недооценивать. При этом он указал, что Вооружённые силы России смогли провести серьёзную работу над ошибками и недоработками. В результате этого противник не может добиться продвижения.