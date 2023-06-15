Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров уже много лет не общается с певицей Аллой Пугачёвой, поэтому не знает подробностей её жизни. Об этом он сообщил 15 июня Telegram-каналу SHOT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Антон Белицкий/РИА Новости Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Он отметил, что знает об отъезде бывшей жены из России, но больше ничего не может о ней рассказать.

«Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего неизвестно ни про неё, ни про её семью», — сказал певец.

При этом Киркоров назвал Пугачёву замечательной певицей и легендой. На вопрос о статусе юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) певец заявил, что это его волнует меньше всего.

«Меня интересует мой статус, моё имя и то, что я делаю в этой стране», — добавил певец.

Киркоров состоял в браке с Пугачёвой с 1994 по 2005 год. Он стал четвёртым мужем певицы. Они венчались в Иерусалиме.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня стало известно, что приставы из-за неуплаты долгов арестовали особняк Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Теперь его нельзя продать или переписать на кого-либо. Кроме того, в мае сообщили, что суд также из-за долгов запретил певице продавать особняк в деревне Бережки в Подмосковье.

Пугачёва уехала в Израиль несколько месяцев назад. Галкин неоднократно публично делал антироссийские заявления, а певица его поддерживала.

По мнению актёра Ивана Охлобыстина, Пугачёва покинула страну из-за шока от того, что местная общественность ценит специальную военную операцию на Украине больше, чем певицу. Актёр также отметил, что Пугачёва с Галкиным неверно понимают ситуацию.