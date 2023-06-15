Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что до сих пор не началось серьёзное расследование терактов на «Северных потоках». Об этом он сказал в четверг, 15 июня.

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