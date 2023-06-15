Казань, 15 июня, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Зинэтула Билялетдинов и казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлили контракт. Об этом стало известно 15 июня.

Максим Богодвид/РИА Новости Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

«Новое соглашение c главным тренером рассчитано до конца сезона 2023/24», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в клубе сообщили, что в тренерском штабе продолжат работать Юрием Бабенко и Александром Бойковым. Тренером по физической подготовке назначили двукратного обладателя Кубка Гагарина Брэндона Бови, который уже работал с клубом с 2016 по 2018 год.

Генеральный менеджер «Ак Барс» Марат Валиуллин заявил, что рад продлению контракта с Билялетдиновым ещё на год. Он сообщил, что переговоры о об этом проходили спокойно. Игроки прониклись тем, чему их обучает главный тренер, а тренеру интересно с ними работать.

«Решение было непростым, я серьёзно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов», — поделился Билялетдинов.

Тренер добавил, что большую роль в его решении сыграло то, что многие болельщики просили его остаться в клубе. Он также подчеркнул, что предстоящий сезон будет непростым, уже пора готовиться к чемпионату.

Как сообщало ИА Регнум, «Ак Барс» в борьбе за кубок Гагарина в сезоне 2023 года занял второе место, уступив ЦСКА. Казанцы проиграли москвичам 29 апреля со счётом 3:2. «Армейцы» ранее завоёвывали этот трофей в 2019 и 2020 годах, «Ак Барс» — в 2009, 2010 и 2018 годах.

Билялетдинов работает с «Ак Барсом» много лет. Он был главным тренером в клубе с 2004 по 2011 год, с 2014 по 2019 год. Потом вернулся в 2022 году.