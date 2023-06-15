Москва, 15 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Тему вооружённого конфликта на Украине президент России Владимир Путин обсудил 15 июня в Кремле с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Об этом Путин заявил по итогам встречи в Кремле.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном

«Со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации. Вот сейчас только перед входом в зал мы с господином президентом об этом подробно говорили. И мы благодарны Алжиру и президенту Алжира за готовность оказать какие-то посреднические услуги», — сказал Путин.

Он напомнил, что Алжир — участник контактной группы Лиги арабских государств по Украине.

«Среди региональных сюжетов речь шла о положении дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также о палестино-израильском урегулировании», — сказал Путин.

15 июня состоялся государственный визит президента Алжира в Россию. По итогам встречи с Путиным подписан ряд документов, включая декларацию об углублении стратегического партнёрства. Декларацию Путин назвал важнейшим двусторонним документом, в котором поставлены чёткие ориентиры взаимодействия Москвы и Алжира на долгосрочную перспективу.