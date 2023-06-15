Москва, 15 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые 15 июня прошли в Кремле.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун

«Переговоры с президентом Алжира прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными», — заявил российский лидер.

Ранее в этот день глава российского государства заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение и носят стратегический характер. Как отметил Путин, отношения стран начали складываться еще в середине 1950-х годов, развивались, и уже тогда носили стратегический характер.

На встрече 15 июня лидеры России и Алжира подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. По словам президента России, подписание этого документа знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в двусторонних отношениях.