Москва, 15 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Когда советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит о необходимости убивать как можно больше жителей России, он выполняет медиаплан, разработанный империей лжи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 мая заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Эта публика служит империи лжи. А в империи лжи есть, как я подозреваю, медиа-план с вариантами «а», «б», «в» и так далее. И вот, видимо, сейчас речь дошла до варианта, предполагающего псевдооткровенность. У ребят, которые озвучивают такое, откровенность простая: как срубить побольше бабла. Но об этом они никогда не скажут. И причём, какое это будет бабло, им всё равно», — сказал Климов.

По его словам, заявления вроде слов Подоляка в первую очередь интересны как пища для размышлений о том, что замышляют «наши реальные недруги» с другой стороны океана. И, как полагает Климов, вывод из этих размышлений один: для нынешней правящей вашингтонской элиты ещё не пробил тот час, когда она посчитает, что её дела плохи.

«Когда этот час наступит, то завертится иная история», — убеждён Климов.

Сенатор рассказал также, что есть общее ощущение, что нынешний вашингтонский центр принятия решений (которым, по его словам, не может считаться президент США Джозеф Байден) ещё пока «склонен дожимать», используя силовые методы, деньги, «психическую истерику».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Подоляка, у властей Украины есть лишь один план наступления: как можно более жёстко продвигаться вперёд с максимальным убийством россиян на этом маршруте. Именно такой план будто бы мешает Киеву остановиться и начать переговоры. Кроме того, только так Украина якобы может выйти на границы 1991 года.

Заявления такого рода в последнее время не редки. Так, журнал Foreign Affairs процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который признался, что после начала СВО представители НАТО поручили украинским военным убивать как можно больше россиян, прежде чем конфликт закончится.

Комментируя такие признания, Климов констатировал, что Запад уже много лет пытается разными способами ослабить Россию, а его призывы «убивать как можно больше россиян» в очередной раз подтверждают, что с помощью украинского конфликта он пытается устроить Вьетнам возле российских границ.