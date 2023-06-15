Великий Новгород, 15 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума, где обсудили развитие и меры по повышению надежности электроснабжения региона.

Пресс-служба ПАО «Россети» Рабочая встреча губернатора Новгородской области Андрея Никитина и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина

По словам Рюмина, в ближайшие два года объем инвестиционной программы группы «Россети» в Новгородской области составит более 3 млрд рублей. Основные задачи связаны с модернизацией центров питания, в том числе с установкой современных средств автоматизации для внедрения дистанционного управления. Кроме того, в соответствии с поручениями президента России на уровне правительства РФ сейчас рассматривается вопрос финансирования программы повышения надежности электроснабжения, рассчитанной на 2024–2026 годы.

«Спасибо коллегам, что включились в эту задачу. Будем совместно работать над снижением аварийности и обеспечением прав жителей на бесперебойное энергоснабжение. Мы будем содействовать компании в привлечении финансовых ресурсов на модернизацию объектов и сетей электроснабжения», — отметил Андрей Никитин.

«Новгородская область — один из регионов с высоким износом распределительных сетей, что прямо влияет на надежность. Эта проблема накапливалась десятилетиями и ее невозможно одномоментно решить за счет тарифных источников. Совместно с регионом мы разработали программу первоочередных мер на 2024–2026 гг. общим объемом около 6,1 млрд рублей. Она включает реконструкцию более 60 энергообъектов, закупку новой спецтехники. Ее реализация позволит кардинально изменить ситуацию, обеспечив бесперебойное электроснабжение всех районов области», — сказал Андрей Рюмин.

Также «Россети» реализуют меры по повышению надежности в рамках текущих производственных программ. Объем финансирования ремонтной кампании в этом году составит 586,4 млн рублей, что на 24% больше плана 2022 года. Основные направления работ — ремонт подстанционного оборудования, замена изоляции и дефектных опор линий электропередачи, расчистка от растительности просек ЛЭП.