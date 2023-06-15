Путин заявил о важности перехода на нацвалюты в расчётах с Алжиром
Москва, 15 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал важным расширение практики взаимных расчётов России и Алжира в национальных валютах. Он заявил об этом 15 июня по итогам переговоров со своим коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Глава государства указал, что Алжир много лет является одним из ведущих торговых партнёров России в Африке и только за первый квартал 2022 года взаимный товарооборот двух стран увеличился на 73%, а взаимная торговля агропродукцией возросла в два раза.
«Безусловно, важна совместная работа по расширению практики расчётов между нашими странами в национальных валютах, что позволит обезопасить встречную торговлю от влияния третьих стран и негативной конъюнктуры на мировых валютных рынках», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Москва в расчётах за энергоресурсы переходит на национальные валюты. Он уточнил, что приоритет в этом вопросе у юаня и рубля. Также вице-премьер уточнил, что эта тенденция будет развиваться и в будущем Россия собирается отказаться от доллара и евро.
Также позднее глава МИД России Сергей Лавров указал, что считает, что переход от доллара к расчётам в национальных валютах уже не остановить. Он отметил, что процесс дедолларизации запустили сами США, и усомнился в дальнейшем существовании международной валютной финансовой системы, включая МВФ.