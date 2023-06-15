Москва, 15 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал важным расширение практики взаимных расчётов России и Алжира в национальных валютах. Он заявил об этом 15 июня по итогам переговоров со своим коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Сергей Пятаков/РИА Новости Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и президент России Владимир Путин

Глава государства указал, что Алжир много лет является одним из ведущих торговых партнёров России в Африке и только за первый квартал 2022 года взаимный товарооборот двух стран увеличился на 73%, а взаимная торговля агропродукцией возросла в два раза.

«Безусловно, важна совместная работа по расширению практики расчётов между нашими странами в национальных валютах, что позволит обезопасить встречную торговлю от влияния третьих стран и негативной конъюнктуры на мировых валютных рынках», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Москва в расчётах за энергоресурсы переходит на национальные валюты. Он уточнил, что приоритет в этом вопросе у юаня и рубля. Также вице-премьер уточнил, что эта тенденция будет развиваться и в будущем Россия собирается отказаться от доллара и евро.

Также позднее глава МИД России Сергей Лавров указал, что считает, что переход от доллара к расчётам в национальных валютах уже не остановить. Он отметил, что процесс дедолларизации запустили сами США, и усомнился в дальнейшем существовании международной валютной финансовой системы, включая МВФ.