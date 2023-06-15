Москва, 15 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В России обнаружили переизбыток iPhone. Как сообщило издание «Коммерсантъ», это произошло по причине параллельного импорта и «неконтролируемых поставок».

Дарья Антонова ИА REGNUM IPhone

В статье говорится, что продукция компании Apple в настоящий момент ввозится в Россию всеми доступными способами, поэтому её количество зашкаливает. Это привело к падению спроса на продукцию у потребителей. Отмечается, что до своего ухода с российского рынка компания самостоятельно контролировала все поставки.

В беседе с изданием генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил сложившуюся ситуацию. В частности, меньшей популярностью, чем раньше, начали пользоваться конкретно 13 и 14 серии смартфона.

«Предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое», — заявил Кусков.

Однако он усомнился, что вместе со спросом снизится стоимость iPhone, так как она зависит в том числе и от курса валют.

При этом «Коммерсантъ» сообщил, что в настоящий момент продукция Apple занимает 11% рынка смартфонов России — в I квартале 2023 года в Россию ввезли 700 тыс. аппаратов, что на 30% меньше, чем год назад, когда Apple официально приостановила поставки.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации России Артём Шейкин заявил, что россиянам необходимо обязательно проверить свои iPhone на наличие вирусов, которые могут собирать их личную информацию. Он напомнил, что некоторое время назад подтвердилась информация об умышленном заражении устройств Apple: Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опубликовал 1 июня доклад о разведывательной акции спецслужб США, в ходе которой они заражали тысячи смартфонов для получения доступа к данным российских пользователей. Заражение происходило, когда пользователь получал сообщение со специальным вложением, которое запускало вредоносный код, предоставляющий злоумышленнику несанкционированный доступ к устройству.