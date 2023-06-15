Копенгаген, 15 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Украинских военных лётчиков будут обучать управлять американскими истребителями F-16 на датской авиабазе в Скридструпе, расположенной в центральной части страны. Об этом 15 июня рассказал исполняющий обязанности главы минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен в эфире Датского радио.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы планируем, что это будет в Скридструпе, где у нас базируются наши боевые самолеты F-16», — сказал он.

Ранее Поульсен рассказал, что в Копенгагене считают, что украинские лётчики смогут начать обучаться управлению F-16 в стране уже в августе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вопрос о передаче Киеву F-16 всё ещё не стоит на повестке дня властей страны. По его словам, для этого нужно новое решение, в том числе и от США.

В свою очередь, 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы коллективного Запада по поставкам киевским властям истребителей F-16 являются неприемлемой эскалацией. Он уточнил, что в западных политологических кругах «уже идёт разговор о том, чтобы Россию деколонизировать».