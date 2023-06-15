Москва, 15 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве России и Алжира подписали главы двух государств Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун по итогам встречи в Кремле 15 июня.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун

После подписания документов главы государств обменялись рукопожатиями.

По словам президента России, подписание этого документа знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в двусторонних отношениях Москвы и Алжира.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня начался государственный визит Теббуна в Россию. На встрече в Кремле он назвал дружбой отношения между двумя странами, на которую никак не могут повлиять какие-либо попытки давления извне.

Он указал на очень напряжённый характер международной обстановки и на то, что Алжир заинтересован в скорейшем присоединении к БРИКС и отказе от расчётов в долларах и евро.

Путин назвал отношения с Алжиром давними, добрыми и стратегическими. По словам президента РФ, Алжир входит в тройку ведущих торговых партнёров России на Африканском континенте.