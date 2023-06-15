Москва, 15 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Эвакуированная из подтопленных Алешек Светлана рассказала, что её спасли вместе с детьми и доставили в скадовский пункт временного размещения (ПВР).

Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление города Алешки Херсонской области

Город Алешки в Херсонской области оказался практически полностью затоплен после того, как ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС. Сотрудники МЧС за период с 4 июня эвакуировали более 7,5 тыс. человек.

Как рассказала Светлана, её с семьёй прекрасно приняли в пункте временного размещения, обеспечили хорошим питанием, медицинским обслуживанием, а детям даже вручили красивые игрушки.

«Всё есть. Отличные условия… Навезли всего столько… Нам поделали быстро прививки, будут нам выдавать деньги — первую помощь. Я желала поблагодарить, потому что есть за что. Все живы, здоровы, всё замечательно», — передаёт слова Светланы пресс-служба Херсонской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813379" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эвакуированная из затопленных Алешек женщина поблагодарила МЧС за спасение

Женщина добавила, что она всегда мечтала увидеть красоту России, поэтому в её планах купить домик или квартиру в других регионах РФ.

В то же время сотрудник администрации Скадовска Максим рассказал об обеспечении ПВР. Как он отметил, ежедневно людям отправляют всё необходимое, начиная от средств личной гигиены, заканчивая продуктами и питьевой водой — 50 бутылок по пять литров. Каждый человек в ПВР постоянно имеет доступ к чистой питьевой воде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813379" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эвакуированная из затопленных Алешек женщина поблагодарила МЧС за спасение

В ночь на 6 июня ВСУ в очередной раз нанесли удар по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению дамбы и началу неконтролируемого сброса воды. В зоне подтопления оказались десятки населённых пунктов. По последним данным, эвакуировали в безопасные пункты временного размещения порядка 7,5 тыс. человек. Погибли в результате ЧП на ГЭС 18 человек. Москва назвала действия Киева целенаправленным террористическим актом.